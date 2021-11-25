Чи бути Генічеську знову портовим містом

У 1980-ті роки вантажообіг впав майже удвічі. А згодом Генічеськ втратив статус порту і став портопунктом – відокремленою структурою спочатку Скадовського порту, а потім – Бердянського. На сьогодні причали порту, що перебуває в структурі Адміністрації морських портів України, поділені між двома користувачами: одну стінку орендують прикордонники, другу займають риболовецькі судна.

Спостерігаючи, як порт переходить у занепад, на місцевому рівні, як наголошують у міській раді, втрутитись у ситуацію не можуть. В Херсонській облдержадміністрації кажуть, що після окупації Криму Росією зацікавленість інвесторів у відродженні порту Генічеська зникла.

Також очевидно, що відновлення повноцінного функціонування порту, в першу чергу, невигідно країні-агресору, що окупувала частину українських територій. Росії невигідно, аби тут, поруч із Кримом почав розвиватись морський порт, а тим більше – відродилась ділова активність України та її західних партнерів.

В громадській організації «Переселенець-SOS» звертають увагу на необхідності посилення військової присутності у колишньому Генічеському порту, поряд з окупантами, які нахабно намагаються взяти під контроль морську зону України в акваторії Херсонщини.

Подробиці у сюжеті Свєти Єрещенко та Микити Панасенка: