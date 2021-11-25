Без боли и страха: самый популярный в мире анальгетик провоцирует опасное поведение

Один из наиболее популярных безрецептурных обезболивающих во всем мире может гораздо больше, чем просто снимать головную боль. Ацетаминофен, или парацетамол (также известный под торговыми марками «Тайленол» и «Панадол») провоцирует изменения в поведении людей — и не в лучшую сторону.

Как выяснили исследователи из Университета штата Огайо (США), препарат воздействует на различные психологические процессы. В том числе на оценку рисков.

Проведя серию экспериментов с участием 500 студентов, ученые выяснили, что прием этого анальгетика снижает тревожность и беспокойство, притупляет природную осторожность.

«Ацетаминофен заставляет людей испытывать меньше негативных эмоций, когда они думают о чем-то небезопасном, — они просто не чувствуют себя такими напуганными», — говорит нейробиолог Болдуин Уэй. По его словам, поскольку почти 25% населения США принимают парацетамол каждую неделю, притупление чувства риска может иметь серьезные последствия для общества.

Кроме того, как показали более ранние исследования препарата, парацетамол снижает восприимчивость людей к оскорблениям, уменьшает эмпатию и даже притупляет когнитивные функции. В общем, можно сказать, действует как алкоголь.