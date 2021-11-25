Только что выписался – и снова в больницу: у президента Чехии нашли коронавирус

Президент Чехии возвращается в Центральный военный госпиталь в Праге, откуда его сегодня же и выписали. У 77-летнего Милоша Земана выявили коронавирус, сообщает «Чешское телевидение».

Несмотря на хорошее самочувствие президента, медики настояли на постоянном наблюдении за главой государства из-за целого ряда хронических заболеваний. Этой осенью Земан уже дважды лежал в больнице. Первый раз в сентябре: он провел в госпитале восемь дней. Второй раз чешский президент попал в реанимацию 10 октября с циррозом печени.

Кроме того, Земан страдает невропатией ног. Из-за этого он вынужден пользоваться инвалидным креслом. Ранее он наблюдался у врачей в связи с сахарным диабетом. Недавно ему сделали третью, бустерную прививку от «ковида».

В последние время в Чехии, как практически во всей Европе, наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусом. Из-за рекордных показателей в стране ввели режим чрезвычайной ситуации на 30 дней. Локдаун начнет действовать в ночь с четверга на пятницу.