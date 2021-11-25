Украинский защитник подписал новое соглашение с московским клубов

29-летний украинский футболист Иван Ордец, который играет за «Динамо», недавно продлил контракт с московским коллективом, о чём сообщила пресс-служба клуба.

«Бело-голубые» выступают в Российской Премьер-лиге, матчи которой освещает VseProSport, сайт о спортивных ставках и актуальных новостях мирового спорта. В настоящее время московская команда располагается на втором месте турнирной таблицы с 29 очками, уступая лишь «Зениту» из Санкт-Петербурга, заработавшему 33 очка.

Напомним, что Ордец перешёл в стан «Динамо» в 2019 году. До этого центральный защитник играл в донецком «Шахтёре» и в «Мариуполе». На международной арене Иван с 2014 по 2018 год выступал в составе взрослой сборной Украины, а до этого получал вызовы в молодёжную и юношескую команды.

После перехода в московский клуб Ордец принял участие в 64 поединках и забил пять голов. В сезоне-2021/22 защитник в составе «Динамо» выходил на поле в 15 матчах.

Контракт Ивана с его нынешней командой действовал до лета 2022 года. Стороны приняли решение заключить новое соглашение, рассчитанное до конца сезона-2023/24. Один из пунктов договора подразумевает возможность продления контракта ещё на один год.