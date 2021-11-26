Ватажок «ДНР» Пушилін, який закрив КПВВ, звинуватив Україну у «невиплаті пенсій» жителям ОРДО

Про це Пушилін заявив в інтерв’ю одному з російських видань, повідомляє сайт «Новости Донбасса».

«Україна робить все можливе, щоб пенсії старим людям не виплачувались. Хоча ці пенсії – це не право України, а зобов’язання України, бо пенсіонери, коли вони ще працювали, сплачували це державі. Але Україна всіляко унеможливлює отримання заслужених коштів», – заявив ватажок «ДНР».

При цьому, зазначають «Новости Донбасса», Пушилін не згадав про те, що саме він наказав закрити КПВВ на лінії зіткнення, виправдовуючи цей захід ситуацією з коронавірусом.

Наразі між підконтрольною та непідконтрольною територіями Донецької області по понеділкам та п’ятницям функціонує лише один дорожній коридор КПВВ «Новотроїцьке» – КПВВ «Оленівка». При цьому, згідно з правилами «ДНР», проїхати ним можуть далеко не всі бажаючі жителі ОРДО та підконтрольної території.

Непрацюючі КПВВ стали на заваді, зокрема, для пенсіонерів з непідконтрольної частини Донбасу. Щоб отримати пенсії, їм потрібно забрати гроші на підконтрольній Україні території. Тому багато людей змушені їхати з ОРДО на підконтрольну територію України в об’їзд через Росію, що займає більше часу та коштує значно дорожче.

Напомним: