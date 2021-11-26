Ватажок «ДНР» Пушилін, який закрив КПВВ, звинуватив Україну у «невиплаті пенсій» жителям ОРДО

Про це Пушилін заявив в інтерв’ю одному з російських видань, повідомляє сайт «Новости Донбасса».
«Україна робить все можливе, щоб пенсії старим людям не виплачувались. Хоча ці пенсії – це не право України, а зобов’язання України, бо пенсіонери, коли вони ще працювали, сплачували це державі. Але Україна всіляко унеможливлює отримання заслужених коштів», – заявив ватажок «ДНР».
При цьому, зазначають «Новости Донбасса», Пушилін не згадав про те, що саме він наказав закрити КПВВ на лінії зіткнення, виправдовуючи цей захід ситуацією з коронавірусом.
Наразі між підконтрольною та непідконтрольною територіями Донецької області по понеділкам та п’ятницям функціонує лише один дорожній коридор КПВВ «Новотроїцьке» – КПВВ «Оленівка». При цьому, згідно з правилами «ДНР», проїхати ним можуть далеко не всі бажаючі жителі ОРДО та підконтрольної території.
Непрацюючі КПВВ стали на заваді, зокрема, для пенсіонерів з непідконтрольної частини Донбасу. Щоб отримати пенсії, їм потрібно забрати гроші на підконтрольній Україні території. Тому багато людей змушені їхати з ОРДО на підконтрольну територію України в об’їзд через Росію, що займає більше часу та коштує значно дорожче.
Напомним:
- На початку листопада 2021 року заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Інна Драганчук поінформувала, що на рахунках Ощадбанку, який є єдиним банком, через який проходять соцвиплати для внутрішньо переміщених осіб, накопичилося 11 мільярдів гривень невикористаних коштів пенсіонерів із ОРДЛО.
- Правозахисники вказують на низку важливих нюансів та «підводних каменів» у постанові Кабміну від 10.11.2021 №1165, якою нарешті затверджено порядок виплати пенсійних боргів окремим особам, які постраждали від конфлікту та яка набрала чинності 12 листопада. Така заборгованість масово почала виникати після затвердження урядом у квітні 2018 року постанови №335, на підставі якої понад 3 роки поспіль блокувалася виплата пенсії за минулий період ВПО та іншим категоріям осіб із вказівкою про те, що розрахунок буде здійснено після прийняття Кабміном так званого «особливого порядку».