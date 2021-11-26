Прогноз погоды в Израиле: завтра вернется лето

Сегодня в Израиле установится погода с переменной облачностью, температура воздуха будет соответствовать стандартным для этого периода показателям.
Температура воды в Средиземном море +24 °С, высота волн — 30–60 см. Температура воды в Красном море +24 °С, в Мертвом море +24 °С, в озере Кинерет +24 °С.
Температура воздуха:
Голанские высоты — 10–22 °С;
Цфат — 11–18 °С;
Тверия — 12–25 °С;
Хайфа — 14–19 °С;
Тель-Авив — 15–23 °С;
Иерусалим — 10–19 °С;
Ашдод — 14–22 °С;
Мертвое море — 17–24 °С;
Беэр-Шева — 10–24 °С;
Мицпе-Рамон — 10–18 °С;
Эйлат — 17–26 °С.
В последующие два дня температура воздуха превысит стандартные для сезона показатели.