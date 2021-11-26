Прогноз погоды в Израиле: завтра вернется лето

Сегодня в Израиле установится погода с переменной облачностью, температура воздуха будет соответствовать стандартным для этого периода показателям.

Температура воды в Средиземном море +24 °С, высота волн — 30–60 см. Температура воды в Красном море +24 °С, в Мертвом море +24 °С, в озере Кинерет +24 °С.

Температура воздуха:

Голанские высоты — 10–22 °С;

Цфат — 11–18 °С;

Тверия — 12–25 °С;

Хайфа — 14–19 °С;

Тель-Авив — 15–23 °С;

Иерусалим — 10–19 °С;

Ашдод — 14–22 °С;

Мертвое море — 17–24 °С;

Беэр-Шева — 10–24 °С;

Мицпе-Рамон — 10–18 °С;

Эйлат — 17–26 °С.

В последующие два дня температура воздуха превысит стандартные для сезона показатели.