В Афганистане дети погибли при взрыве мины, которую хотели продать. Видео 18+

Пятеро детей стали жертвами мощного взрыва в провинции Тахар на северо-западе Афганистана 25 ноября. Об этом сообщило издание Radio Azadi со ссылкой на местные власти.

По имеющимся данным, трагедия произошла в районе полудня в окрестностях города Талукан. Дети нашли взрывное устройство и пытались перевезти его в город для продажи. При транспортировке мина взорвалась. Погибшим было от восьми до десяти лет.

ВНИМАНИЕ! Видео содержит сцены смерти детей и не рекомендуется к просмотру лицам до 18 лет, беременным и людям со слабой психикой.

Four children carrying garbage and occupation in the Gula Bagh area of Taloqan city, Takhar province, were killed by a landmine or bomb planted inside the occupations. pic.twitter.com/39asmRdE89

Аналогичные происшествия регулярно случаются в разных частях Афганистана. Так, 8 ноября три ребенка погибли, еще пятеро получили ранения в результате детонации снаряда в провинции Урузган, а 3 ноября взрыв боеприпаса унес жизни двух детей в провинции Кундуз, ранило еще пятерых.