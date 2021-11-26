На адмінмежі з Кримом потрібно більше інформації для кримчан, пункти щеплення і цілодобове тестування — Верігіна

Про це представниця Уповноваженої Верховної Ради України з дотримання прав жителів АР Крим та м. Севастополя Ірина Верігіна розповіла сайту IPC-Генічеськ за підсумками нещодавніх нарад з новою міністеркою з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, а також новим очільником Херсонської облдержадміністрації.

«Це важливі теми, і ми їх постійно обговорюємо. Нас запевнили, що питання вирішуватимуться. У подальшому запланована низка нарад», – сказала Верігіна.

За її словами, наразі існує також проблема із строками оформлення українських документів. Наприклад, кримчани звертаються до правозахисників стосовно отримання документів, паспортів, вклейки фотографій.

«Раніше житель Автономної Республіки Крим, який перетинав адмінмежу, міг вклеїти нову фотографію у паспорт того ж дня, як приїхав. На сьогодні ця постанова була змінена, і людям доводиться чекати по п’ять днів. Ми це питання порушували на нараді та нам пообіцяли, що воно буде вирішене», – розповіла правозахисниця.

Також вона озвучила необхідність встановити на адмінмежі з Кримом сітілайти з інформацією про можливість вакцинації на всій території України, а також з інформацією про вступ до українських вишів. Відкритим лишається питання видачі довідок про тестування у КПВВ «Чонгар», адже в пункті тестування їх не дають, а радять їхати до Геінчеська, що незручно тим людям, які з «Чонгара» прямують до Новоолексіївки продовжувати подорож залізничним транспортом.

«Щодо зустрічі з (головою ОДА Геннадієм – ред.) Лагутою. Ми домовилися про проведення низки нарад про вакцинацію, тестування, ремонту гуртожитків для ВПО у Херсоні, бо вони в жахливому стані, з проблемами з Херсонобленерго, їх треба вирішувати. Сподіваюсь, що ті всі проблемні питання, які є, при бажанні можливо і потрібно вирішити», – зазначила Верігіна.

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Як повідомлялось, 22 листопада 2021 року під час візиту на КПВВ «Каланчак» віцепрем’єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що у перспективі біля КПВВ на адмінкордоні з тимчасово окупованим Кримом має з’явитися транспорт, що доставлятиме подорожуючих до населених пунктів Херсонської області і в зворотному напрямку. При цьому напівлегальних приватних перевізників замінять на державний, значно дешевший транспорт. Для підвозу громадян до самої адмінмежі використовуватимуть електромобілі.

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