Трагедия в России: 52 человека погибли в образцово-показательной шахте

В результате аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области погибли 46 горняков и шесть спасателей: эти данные со ссылкой на Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) России приводит ТАСС.

О задымлении на «Листвяжной» стало известно утром в четверг, 25 ноября. На тот момент под землей находились 287 горняков. В результате спасательной операции 239 человек были подняты на поверхность, более 60 человек пострадали.

По предварительной версии, причиной трагедии стал взрыв метана. Ранее в качестве возможной причины аварии называли возгорание угольной пыли.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело, в рамках которого задержаны директор, первый заместитель директора и начальник участка. Им инкриминируют нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Представитель Ростехнадзора заявил, что с начала года на шахте было выявлено 914 нарушений. Всего за 11 месяцев года на «Листвяжной» провели 127 проверок, девять раз работу шахты приостанавливали.

Директор ООО «Шахта «Листвяжная» в августе 2021 года стал победителем областного конкурса угледобывающей отрасли «Кузбасс — угольное «сердце» России». Об этом сообщалось на сайте холдинга СДС, в который входит предприятие.