Кино и немцы: футбольную Россию унизили и поставили на место

Не успели стихнуть хорватские раскаты грома, вещающие о плачевном состоянии российского футбола, как громыхнуло по новой. И громыхнуло громко. Да так, что в свете молний стали видны все временные постройки потемкинской футбольной деревни в России.

Ральф Рангник станет главным тренером многострадального «Манчестер Юнайтеда». Если не произойдет чуда, об этом объявят в пятницу, 26 ноября. Как утверждают серьезные британские СМИ, немец, которого называют идеологическим отцом Клоппа и Нагельсманна (главные тренеры «Ливерпуля» и «Баварии»), согласился стать наставником манкунианцев с условием, что после ухода с этого поста он получит полномочия человека, руководящего развитием знаменитого клуба. Говоря проще, станет новым сэром Алексом Фергюсоном.

Уж то, что боссы «МЮ» согласились на это требование, говорит о способностях самого Рангника.

Уход Рангника окончательно ставит точку в вопросе о том, как воспринимают Россию в футбольном мире. «Локомотив» — второй по материальным возможностям футбольный клуб России. До «Зенита» с «Газпромом» не дотягивает, но способен влегкую потратить 30 миллионов евро, прикупая людей по требованиям Рангника. Выполняя все пожелания и прихоти немца, быстро и скрупулезно.

Рангник пришел в «Локо» как европейский футбольный гуру. Такой футбольный Лефорт, который должен был поставить «паровоз» на современные рельсы. Для Рангника убрали Николича, который только-только начал влюблять в себя болельщиков и игроков. Николича убрали даже наглее, чем в свое время Юрия Семина, «локомотивское» все. Убрали, несмотря на полнейший абсурд: буквально накануне увольнения с Николичем продлили контракт, прописав немалую сумму отступных, о которой простой сербский тренер никогда и не мечтал!

Рангник пришел в клуб с красивым слоганом: «Превратим «Локо» в «Сапсан»!» Красиво, что тут спорить. Но пока мы видим, как «Локо» превращается в паяца, над которым все смеются.

Так из серьезных клубов, из серьезных чемпионатов не уходят, как уходит Рангник! Рангник ушел, как уходят лощеные европейцы от аборигенов, оставив им стеклянные бусы и огненную воду взамен кораллрв и реально стоящих драгоценностей. И поимев на прощание всю женскую часть племени.

Рангник указал России на причитающееся ей место в футбольной табели о рангах. Это место, куда едут, делая большое одолжение, и только за большие деньги. А когда появляется первая же возможность вернуться в Европу, бегут отсюда быстрее «Сапсана».

Бедный «Локомотив»! Он снова превращается в пятое колесо. Он унижен до невозможности: так как ушел Рангник, не уходят даже из «Спартака», не при Зареме к ночи будет сказано.

Но унижен не только «Локо», унижен весь российский футбол. Вернее, даже не унижен, а посажен на свое место…