И.о. главы ГНС назначен Михаил Титарчук

25 ноября 2021 Кабинет министров Украины возложил обязанности главы Государственной налоговой службы (ГНС) на Михаила Титарчука. Соответствующая информация отображена в распоряжении № 1503-3 на правительственном портале.

Михаил Титарчук является заместителем главы ГНС с января 2020 года, в апреле 2020 года исполнял обязанности главы налоговой. Кроме того, он работал в правительстве Гройсмана замминистра Кабмина Александра Саенко в 2016 году, после чего перешел в Минэкономразвития на должность замминистра. Там Титарчук проработал три года до сентября 2019 года.

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