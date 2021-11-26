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И.о. главы ГНС назначен Михаил Титарчук

26.11.2021

И.о. главы ГНС назначен Михаил Титарчук

25 ноября 2021 Кабинет министров Украины возложил обязанности главы Государственной налоговой службы (ГНС) на Михаила Титарчука. Соответствующая информация отображена в распоряжении № 1503-3 на правительственном портале.

Михаил Титарчук является заместителем главы ГНС с января 2020 года, в апреле 2020 года исполнял обязанности главы налоговой. Кроме того, он работал в правительстве Гройсмана замминистра Кабмина Александра Саенко в 2016 году, после чего перешел в Минэкономразвития на должность замминистра. Там Титарчук проработал три года до сентября 2019 года.

Ранее Skelet.Info сообщали о том, кто такая Юлия Свириденко, заменившая Любченко в Кабмине.

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