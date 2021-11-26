На Николаевщине местные жители организовали подпольное производство алкоголя

Оперативники управления стратегических расследований в Николаевской области Нацполиция совместно со следователями УСБУ в Николаевской области задокументировала противоправную деятельность группы лиц, которые наладили функционирование 4 подпольных цехов по производству алкогольной продукции сообщает пресс-служба Нацполиции.

В противоправную деятельность организовали жители Николаева. Они арендовали складские помещения. Производственные мощности позволяли производить до 30 тонн «алкоголя». Кроме того, занимались сбытом этилового спирта.

«Правоохранители при силовой поддержке КОРД провели санкционированные обыски в подпольных цехах, по месту хранения продукции и помещениях фигурантов. Изъяли 18 000 литров спирта и готовой к сбыту продукции, почти 54 тысяч пачек сигарет. Также полицейские изъяли денежные средства, оборудование и компоненты для производства, черновые записи.

По результатам мер полицейские задержали двух участников преступной группы в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Трем фигурантам доложено о подозрениях по ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка в целях сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении.

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