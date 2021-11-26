Без бустерной дозы сертификат не действителен: Франция борется с всплеском коронавируса

Во Франции решили ужесточить меры по борьбе с коронавирусом и противоэпидемические правила. Об этом заявил министр здравоохранения Франции Оливье Веран на брифинге 25 ноября.

Во стране за последние несколько дней резко выросло количество случаев коронавируса – ежедневно там фиксируют более 30 тысяч заражений, уровень госпитализаций и смертей тоже растет. Но чтобы сдержать вспышку, правительство отказалось от введения локдауна и приступило к реализации плана по вакцинации взрослого населения бустерной дозой — разрыв между начальными дозами и дополнительной будет составлять 5 месяцев.

В то же время правительство Франции приняло решение сократить срок действия отрицательных результатов ПЦР-тестов до 24 часов (ранее было 72 часа) и ковид-паспортов, которые не будут действительны без бустерной дозы.

«С 15 декабря санитарный пропуск для людей в возрасте 65+ больше не будет действительным, если человек не получит бустер. С 15 января — для французов от 18 до 65 лет. У этих людей будет два месяца, чтобы сделать третью прививку. У вас будет от пяти до семи месяцев после второй прививки, чтобы ревакцинироваться», — заявил Оливье Веран.

Министр добавил, что в стране не будут вводить комендантский час и полную изоляцию, однако ряд ограничений усилят. Так, с 26 ноября все обязаны носить медицинские мавки в помещениях и на рождественских ярмарках, независимо от статуса вакцинации.

Также Веран анонсировал, что в декабре на рынке страны появится новый противовирусный препарат.

Во Франции более 89% взрослых французов уже иммунизированы, но медики подчеркивают, что спустя некоторое время после прививки иммунитет все же ослабевает. Также отмечается, что дети до 12 лет во Франции еще не имели доступа к вакцинам. Хотя это может измениться после того, как 25 ноября Европейское агентство лекарственных средств разрешило препарат «Файзер» для прививок от коронавируса несовершеннолетних в возрасте 5-11 лет.

Тем временем в знак возобновления опасений по поводу ситуации с коронавирусом во Франции Марокко прекратило все полеты в страну и из нее с 26 ноября до дальнейшего уведомления.