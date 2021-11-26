Знаменитую афганку с обложки журнала эвакуировали в Италию

Афганская женщина со знаменитой фотографии на обложке журнала «Нейшнл джиографик» (National Geographic) покинула Афганистан и прибыла в Рим. Об этом сообщает сайт итальянского правительства.

«Правительство Италии взяло на себя организацию ее перевозки в Рим в рамках обширной программы по эвакуации афганских граждан и плана правительства по их приему и интеграции», — говорится в сообщении.

Женщину, которой сейчас около 50 лет (точная дата рождения неизвестна) зовут Шарбат Гула. Она родилась в пуштунской семье. Родители девушки погибли в начале 1980-х годов во время атаки советских вертолетов на ее родную деревню. Она вместе со своими братьями, сестрами и бабушкой перебралась в лагерь беженцев Насир-Баг на границе с Пакистаном. В 1984 году именно здесь ее нашел фотограф журнала Стив Маккарри.

Позже изображение девочки с пронзительными зелеными глазами стала символом трагедии войны в Афганистане и проблемы беженцев по всему миру. Сама фотография была признана самой узнаваемой за все время существования «Нейшнл джиографик», иногда ее сравнивают с портретом Моны Лизы Леонардо да Винчи и называют «Афганской Моной Лизой».

В 2012 журнал выставил на аукцион фотографии из своих архивов. Снимок «Афганская девочка» ушел на торгах аукционного дома «Кристи» в Нью-Йорке за 178,9 тысяч долларов.

В 2021 году, после захвата Афганистана талибами, Гула обратилась к итальянским властям с просьбой помочь ей покинуть страну. В рамках гуманитарной помощи Италия вывезла из Афганистана около 5 тысяч человек, в том числе и «афганскую Мону Лизу».