Деякі продукти провокують ожиріння печінки

Деякі продукти сприяють швидкому відкладенню жиру на внутрішніх органах. Ковбаса, магазинна випічка, солодкі напої та енергетики провокують ожиріння печінки. Про це розповіли іспанські дієтологи

У статті для La Vanguardia дієтолог Анхела Морено пояснила, що велика шкода організму завдає регулярне вживання їжі з великою кількістю насичених жирів. До рекордсменів за їх змістом належать ковбаса та магазинна випічка : пончики, млинці, вафлі тощо. В результаті дієти з високим споживанням таких продуктів серйозні проблеми з печінкою виникають навіть у людей, які взагалі не п’ють алкоголь, зазначила дієтолог.

Крім того, нормальній роботі печінки заважають вуглеводи з високим глікемічним індексом. Особливо це стосується солодких напоїв із фруктозою. Дієтолог Сусана Леон також порекомендувала уникати енергетичних напоїв . Вони містять велику кількість кофеїну та цукру.

Фахівці зазначають, що великі ризики розвитку неалкогольної жирової хвороби мають люди з ожирінням, цукровим діабетом та високим холестерином. Відсутність лікування цього захворювання призводить до фіброзу печінки, що є смертельно небезпечним станом.

: Новости Ю