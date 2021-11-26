В Бней-Браке осквернена могила лидера общины ашкеназов-литваков

На кладбище в Бней-Браке в ночь на пятницу неизвестные осквернили могилу лидера ультрарелигиозной еврейской общины литваков раввина Аарона Йеуды-Лейб Штейнмана, забрызгав надпись на надгробии черной краской.

Как сообщает интернет-издание «Кикар шабат», акт вандализма был совершен накануне четвертой годовщины смерти «Учителя поколения».

В общине «литваков» считают, что это дело рук религиозных экстремистов, еще при жизни раввина Штейнмана обвинявших его в излишней компромиссности во всем, что касалось темы отношений религии и государства в Израиле.

Раввин Штайнман, действительно, был сторонником компромисса и считал, что все разногласия со светскими властями страны следует урегулировать не путем шумных демонстраций и стычек с полицией, а за столом переговоров.

Такой подход породил крайнее недовольство в среде ультрарелигиозных радикалов, объявивших раввина «оппортунистом-отступником», а себя «борцами за чистоту Торы».

Нынешний — второй случай осквернения могилы раввина Штейнмана после его смерти. Первый был около 3,5 лет назад. Тогда вандалы оставили после себя плакаты, осуждающие покойного за его «соглашательскую позицию» по вопросу призыва в армию учащихся ультрарелигиозных ешив.

По информации «Кикар шабат», городские власти Бней-Брака намерены у могилы раввина Штейнмана установить камеры наружного наблюдения.

Мэр Бней-Брака Авраам Рубинштейн, комментируя произошедшее, заявил, что обратился в полицию с требованием сделать всё возможное для того, чтобы вандалы понесли заслуженное наказание.

В полиции обещали создать специальную следственную группу для установления личности преступников.