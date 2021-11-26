Жіночі організації України вимагають ратифікувати Стамбульську конвенцію

Про це представниці жіночих організацій заявили на прес-конференції у Києві, передає Укрінформ.

Як наголосила голова громадського альянсу «Політична дія жінок» Ірина Тишко, жіночі організації хочуть привернути увагу до домашнього насильства, яке відбувається в українських родинах.

«Насильство в Україні має ознаки епідемії. Попри те, що з 2018 року домашнє насильство стало кримінальним злочином, в українській традиції й досі існує «культура насильства». Ми переконані, що зусилля громадського суспільства й держави у боротьбі з насильством мають бути підсилені необхідним законодавством і саме такою є Стамбульська конвенція», – сказала Тишко.

Голова Центру «Розвиток демократії» Елла Ламах зазначила, що Стамбульська конвенція визначає стандарти допомоги особам, які страждають від насильства і практичну роботу з особами, які вчиняють насильство, вирішуючи ці проблеми комплексно.

«В Україні на сьогодні є національне законодавство і підзаконні акти, які допомагають боротися з насильством як вдома, так і в публічних місцях. Але водночас немає комплексного рішення проблеми тих, які страждають від насильства і тих, які його вчиняють», – вважає Ламах.

Представниці жіночих організацій повідомили, що 30 листопада мають намір провести акцію «Відкриємо правду про насильство» під Офісом президента та Верховною Радою з вимогою щодо ратифікації Стамбульської конвенції.

«Минулого року було подано петицію до президента про ратифікацію Стамбульської конвенції, яка зібрала понад 25 тисяч голосів. Голос кожного з нас буде голосом тих, хто підписав петицію, а найголовніше — це буде голос тих, хто потребує цього захисту», – сказала Лариса Кобелянська, координатор з гендерних питань при МФО «Рівні можливості».

Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами, або Стамбульська конвенція – міжнародна угода Ради Європи щодо насильства проти жінок та домашнього насильства, відкрита для підписання 11 травня 2011 у Стамбулі, Туреччина. Україна підписала Стамбульську конвенцію 7 листопада 2011 року, але досі не ратифікувала її.

14 травня 2020 року петиція про ратифікацію Стамбульської конвенції на сайті президента України набрала понад 25 тисяч голосів. Після чого Володимир Зеленський пообіцяв винести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо ратифікації Конвенції. Водночас свої пропозиції мало надати Міністерство закордонних справ, опрацювати документ – Міністерство соціальної політики.