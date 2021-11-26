Новый штамм коронавируса обрушил цены на нефть

Стоимость нефти стремительно падает на фоне сообщений о новом штамме коронавируса B.1.1.529. На сегодняшних торгах цена марки «Брент» впервые за два месяца опустилась ниже 73 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные электронной биржи ICE.

К завершению торгов цена нефти составила 73,96 доллара за баррель. В целом за сегодняшний день стоимость черного золота понизилась более чем на 10%.

Рынок чувствительно реагирует на сообщения, связанные с коронавирусом, поскольку новые локдауны и ограничения передвижения существенно снижают спрос на топливо и автомобильный бензин.

Кроме того, на стоимость нефти влияет риск переизбытка сырья в начале 2022 года.