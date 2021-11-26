Повсякденні звички, які руйнують здоров’я

Багато хто мріє про довге і здорове життя, але часто не знають, що для цього потрібно зробити. Вчені стверджують, що ключем до довголіття є не тільки генетика, але також спосіб життя і харчування. За словами лікарів, щоб досягти мети, слід відмовитися від декількох повсякденних звичок, які руйнують здоров’я.

Пізнє пробудження

Як пояснив лікар-онколог Білал Фарукі (Bilal Farooqi), пробудження вранці дозволяє бути більш продуктивним. “Наш рівень кортизолу природним чином досягає піку приблизно з 7 до 8 ранку, тому час найкраще підходить для пробудження”, – розповів доктор. За його словами, люди, які прокидаються пізно, не будуть також продуктивні, навіть якщо вони сплять не більше восьми годин на добу. Максимального значення рівень кортизолу досягає з 11 години вечора до півночі, додав він.

Неправильне дихання

Доктор Шарона Даян (Sharona Dayan), сертифікований лікар-пародонтолог і засновник Aurora Periodontal Care в Беверлі-Хіллз підкреслила, що найкращим органом для дихання є ніс. “Він нагріває і зволожує повітря, щоб підготувати його для легких, в той час як волоски працюють як фільтри для токсинів і пилу”, – розповіла вона.

Лікарка підкреслила, що якщо дихати через рот, то повітря в легені буде надходити холодним і “нефільтрованим”. Крім того, така звичка призводить до 60-відсоткової втрати вологи в роті, а слина містить імуноглобуліни, які борються з мікробами. У цьому випадку організм стає більш сприйнятливим до інфекцій, додала Даян.

Неправильна дієта

“Багато людей вдаються до 30-денних програм фітнесу та дієт, які дозволяють їм скинути велику кількість ваги за короткі проміжки часу. Але такі дієти не працюють, оскільки вони не дають стійкого результату і скинута вага, як правило, повертається назад”, – розповів доктор медичних наук Далджіт Самра (Daljeet Samra). Лікар зазначив, що від зайвої ваги необхідно позбавлятися поступово, не навантажуючи організм безглуздими дієтами, через які він не отримує поживні речовини.

Відмова від сонцезахисного крему

Доктор медичних наук, дерматолог Джеффрі Фромовіц (Jeffrey Fromowitz) попередив про важливість використання захисту від сонця в молодому віці. “Одне з найбільших жалю, яке може бути у вас в 60 років – – ви не користувалися сонцезахисним кремом, коли вам було 20”, – розповів він. Проте навіть ті, хто не ігнорує такий захист, часто допускають кілька помилок. Зокрема, крем необхідно наносити на всі відкриті ділянки, включаючи губи і вуха. Багато людей забувають наносити його повторно, коли дія слабшає (приблизно через дві години). Крім того, крем необхідно використовувати навіть в похмуру погоду, підкреслив дерматолог.

Мало вітаміну D

За словами Ентоні Д.Коурі (Anthony D. Kouri), доктора медичних наук, хірурга-ортопеда з Медичного центру Університету Толедо, в сучасному суспільстві дефіцит вітаміну D досяг масштабів пандемії. “Дослідження показують, що від нього можуть страждати до 50% зовні здорових дітей, і 25-57% дорослих. Було доведено, що наслідки дефіциту вітаміну D пов’язані з такими захворюваннями, як рак передміхурової залози, товстої кишки і молочної залози, цукровим діабетом 1 і 2 типів, розсіяним склерозом, гіпертонією, серцево-судинними захворюваннями, загостренням ниркової недостатності, хронічним запаленням судин і шизофренією”, – пояснив хірург.

: Новости Ю