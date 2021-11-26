Катерина Реп’яхова влаштувала конфлікт з ексдружиною Віктора Павліка

Нещодавно Катерина Реп’яхова знову влаштувала конфлікт з ексдружиною Віктора Павліка. Концертна директорка звинуватила жінку в тому, що вона хоче знищити її блогерську діяльність. За словами Катерини Реп’яхової, колишня дружина артиста може бути причетна до атаки рекламодавців жінки ботами.

Таку інформацію концертна директорка опублікувала на сторінці в Instagram. Вона поскаржилась, що хтось декілька днів поспіль атакує її рекламодавців ботами. В цьому Катерина Реп’яхова підозрює саме Ларису Созаєву.

Колишня дружина Віктора Павліка відразу відреагувала на слова Реп’яхової. Вона записала для жінки ролик, який опублікувала в соцмережі Instagram.

Лариса Созаєва заявила, що молода дружина Віктора Павліка часто її в чомусь звинувачує. За словами жінки, вона зовсім не причетна до атаки рекламодавців Реп’яхової.

Лариса Созаєва попросила жінку залишити її у спокої. Ексдружина Віктора Павліка не розуміє, чому Катерина Реп’яхова постійно влаштовує з нею конфлікти та у всьому звинувачує.

Фоловери теж прокоментували суперечку жінок. Велика кількість фанів вірить Катерині Реп’яховій. Однак, і в Лариси Созаєвої є багато підтримки від шанувальників.

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Публикация от Катя Павлик (Репяхова) (@repyahovakate)

: wona.com.ua