Самый богатый украинец возмущен заявлением Зеленского о готовящемся перевороте

Богатейший украинец по версии журнала «Форбс» Ринат Ахметов прокомментировал слова Зеленского о том, что в стране может произойти государственный переворот при его, Ахметова, участии.

«Информация, обнародованная Владимиром Зеленским о якобы втягивании меня в какой-то госпереворот, – сплошная ложь. Меня возмущает распространение этой лжи, независимо от того, какими мотивами руководствуется президент», — написал бизнесмен на сайте основанной им компании «Систем кэпитал менеджмент».

Ахметов отметил, что его позиция «была и будет однозначна – независимая демократическая и целостная Украина с Крымом и моим родным Донбассом».

«Мои действия это подтверждают. Как гражданин Украины, крупнейший инвестор, налогоплательщик и работодатель страны буду и дальше защищать свободную Украину, свободную экономику, демократию и свободу слова. И сделаю все от себя зависящее, чтобы авторитаризма и цензуры в Украине не было», — подчеркнул миллиардер.

Как сообщалось, президент Украины располагает информацией о готовящейся в стране смене власти с помощью миллиарда долларов украинского бизнесмена Рината Ахметова. «Я считаю, что это подстава, оскорбление для Ахметова, его вовлекают в войну против государства Украина», — отметил Зеленский.

На заявление украинского лидера о причастности к возможному госперевороту представителей России, ранее отреагировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.