Алина Гросу впервые рассказала, как познакомила родителей со своим любимым

Украинская певица Алина Гросу вспомнила, как представила Романа Полянского своим родителям. Читай, чтобы узнать все подробности.

Не так давно 26-летняя украинская певица завязала отношения с 38-летним актером Романом Полянским. Оказывается, парочка была знакома задолго до начала их отношений.

По словам Гросу, своих родителей с Полянским она знакомила несколько раз. Впервые это случилось на кинофестивале. Тогда ее отец с мамой встретили Романа:

“Однажды мы случайно встретились на одном кинофестивале. Я такая: “О! Рома! Родители – это Рома”. Я говорю, что это мой друг, он снимался у меня в клипах, он – актер”, — вспомнила исполнительница.

После этой встречи прошло полтора года. На тот момент у них уже были любовные отношения. Пришлось снова знакомить роделей с Полянским, но уже представлять его не как друга, а как любимого мужчину.

“И я спросила: “Помните вот этого Рома? Так вот, у нас теперь отношения”, – вспомнила звезда.

Алина добавила, что родители хорошо отреагировали на их роман с Романом Полянским. Боле того, родные не обратили внимание на их разницу в возрасте.

“Во-первых, это (разница в возрасте – ред.) не сильно видно. Во-вторых, 12 лет – это существенная разница, но это же не 20 лет. Пока эта разница не сильно велика, тогда это абсолютно нормально. Если же разница была бы больше, тогда это уже можно было обсудить. Но любви все возрасты покорны”, — поделилась певица.

: stars.clutch.net.ua