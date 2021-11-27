У США чоловіка, який десятиліттями обкрадав музеї, засудили до одного дня у в’язниці

У США 78-річного Томаса Гевіна, який десятиліттями обкрадав музеї, засудили лише до одного дня позбавлення волі. Він викрав десятки антикварних експонатів, але більшість злочинів було вчинено так давно, що Гевіна не можна було засудити через термін давності.

Чоловіка затримали минулого року, коли він намагався продати антикварну гвинтівку вартістю 175 тисяч доларів. Гевін викрав її ще у 1971 році. Чоловік, який скуповував у нього раритетні речі виявив, що гвинтівка крадена й повідомив у поліцію.

Адвокат грабіжника зазначав у суді, що його клієнт є колекціонером і прибуток не був його метою, адже дім Гевіна “забитий” антикваріатом.

Окрім дня за ґратами злочинець також проведе три роки під наглядом, з яких один рік – під домашнім арештом. Чоловік також заплатить майже 50 тисяч доларів штрафу і відшкодування.

: meta.ua