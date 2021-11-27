У Києві знову засніжить: синоптики розповіли, коли чекати зими

У Києві знову очікується погіршення погоди через снігопад. Він має накрити столицю у вівторок 30 листопада.

Синоптики попередили, що така сама погода на наступному тижні охопить всю Україну: сніг, а подекуди і дощ, ітиме в усіх областях. Він не припинятиметься ні вночі, ні вдень.

Столицю підморозить

За даними метеорологів, у Києві в день снігопаду спостерігатиметься однакова температура, як в денну, так і в нічну пору доби. Вона коливатиметься в межах 0 – 2 градусів. Такими самими погодні умови будуть і в Київській області.

Вітер матиме північно-західний напрямок, його швидкість досягатиме 7 – 12 метрів за секунду.

Перший сніг створив зимову казку в Києві

Вперше за сезон зимова погода увірвалася до української столиці 23 листопада. Кияни активно ділилися атмосферними фото зі снігопадом. Попри те, що на вулиці була плюсова температура, і він швидко танув, люди встигли насолодитися першими натяками приходу зими.

: 24tv.ua