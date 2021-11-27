Стало відомо які напої зістарюють мозок

Дослідники з Медичної школи університету Бостона кажуть, що цукор згубно впливає на роботу мозку. На їхню думку, напої з високим вмістом цукру руйнують мозок та призводять до скорочення префронтальної кори.

Експерти провели дослідження за участю 4200 осіб. Вони перевірили взаємозв’язок між кількістю цукру, споживаного добровольцями, та станом їхнього тіла.

Результати показали, що якщо людина випиває одну-дві склянки напоїв з додаванням цукру щодня, її мозок буде на 5,8 років старшим, а якщо вона вип’є більше двох склянок – на 11 років.

Дослідники відзначили видиме погіршення функції пам’яті та зменшення обсягу мозку у тих учасників дослідження, які регулярно пили напої з додаванням цукру, на відміну від людей, які не вживали таких напоїв.

Результати дослідження є остаточними, але дозволяють зробити розумні висновки.

“Зрозуміло, що в солодких напоях немає нічого корисного, і заміна цукру штучними підсолоджувачами явно не допомагає”, – сказав Судха Сешадрі. Професор неврології Медичної школи Бостонського університету.

: dip.org.ua