Ви можете відновити дефіцит сну і поліпшити якість сну, вживаючи правильну їжу. Лікар, що спеціалізується на психіатрії та медицині сну розповів, які 10 продуктів можна з’їсти перед сном.

Дослідження показують, що деякі певні продукти містять властивості, що сприяють сну, які спонукають вас швидше і легше розслаблятися.

“Щоб спробувати відновити дефіцит сну, можуть допомогти прості зміни в дієті. Додавання на тарілку мінералів, таких як калій, магній, кальцій і залізо, може сприяти виробленню мелатоніну, гормону, що відповідає за регуляцію сну”.

Експерт виявив 10 продуктів, що сприяють міцному нічному сну.

Вишня

Найкращий спосіб добре виспатися-збільшити споживання мелатоніну, а ідеальний спосіб зробити це-включити в свій раціон вишню.

«При регулярному вживанні на сніданок або в якості перекусу після тренування вони можуть допомогти в регулюванні циклу сну».

Темний шоколад

Шокоголіки радіють, тепер у вас є привід спробувати це після обіду какао. Потрібно переконатися, що ви запасаєтеся темним сортом, а не молоком з цукром і білим шоколадом.

“Темний шоколад містить серотонін, який розслабляє ваше тіло і розум і сприяє загальному почуттю щастя”.

Волоський горіх

Вони містять кілька сполук, які сприяють кращому сну вночі, наприклад Мелатонін, серотонін і магній.

“Волоські горіхи прекрасні, якщо їх подрібнити і додати в свіжий салат, як добавку до пластівців або йогурту, або як хрустку альтернативу чіпсам або іншим нездоровим горіхам”.

Мигдаль

Мигдаль і мигдальне масло містять триптофан і магній, які допомагають природним чином знижувати роботу м’язів і нервів, а також стабілізують серцевий ритм.

Ромашковий чай

Трава містить флавоноїдну сполуку, яка має здатність покращувати сон.

“Тому, як тільки ваші смакові рецептори звикнуть до незвичайного смаку, чашка перед сном може творити чудеса для вашого відпочинку”.

: Новости Ю