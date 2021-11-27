Вика из “НеАнгелов” рассказала, как терпела унижения и насмешки на сцене

Виктория Смеюха продолжает рассказывать о тяжелом опыте работы в коллективе “НеАнгелы”. После откровенного интервью о драках и абьюзе в дуэте певица пришла в студию психологического ток-шоу “Не бреши мені”, где поделилась новыми подробностями конфликта со Славой Каминской.

По словам Виктории, за 15 лет существования группы она прошла унижения и насмешки со стороны бывшей коллеги. Слава зарождала в ней комплексы, от которых она долго не могла избавиться.

“Это постоянные упреки, колкости и, пожалуй, это называется в наше время “буллинг”. В моем случае как: не говори много, не танцуй много, не забирай цветы, не давай автографы, не фотографируйся. Она во мне зарождала комплексы. И у меня ушло много лет, чтобы это проработать и выйти из этого состояния”, – призналась Смеюха.

По мнению Вики, “НеАнгелы” существовали так долго благодаря ее умению не идти на провокации и сглаживать конфликты. “Группы могло бы не быть уже на пятом году существования”, – говорит Смеюха.

Сейчас несмотря на все унижения Вика не держит обиду на Славу. “Я хочу сказать, что я ее люблю, до сих пор люблю несмотря ни на что”, – призналась она.

Во время своего откровения Смеюха ни разу не назвала имя своей “обидчицы”, на что обратили внимание психологи проекта. Свою позицию певица объяснила так: “Мне страшно называть это имя, потому что не знаю, как этот человек это воспримет, потому что правду не любят, ее боятся”.

: apostrophe.ua