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Медведь случайно оторвал дверь Lamborghini шейха

27.11.2021

Неудача подстерегла животное, когда оно пыталось достать яблоко через открытое окно роскошного автомобиля. Об этом сообщает Скептик со ссылкой на Корреспондент.

Домашний медведь шейха, инвестора и коллекционера суперкаров из Дубая Хумайда Абдуллы Альбукаиша, оторвал дверь его Lamborghini. Видео курьезного инцидента появилось в Instagram.

В ролике Альбукаиш сидит в оранжевом Lamborghini Huracan Performante стоимостью около 274 тысяч долларов и протягивает животному яблоко в открытое окно.

Медведь, заинтересованный лакомством, подходит к машине со стороны пассажирского сидения и пытается залезть внутрь, но под весом животного дверь отрывается.

«Без комментариев», – написал под видео шейх.

На данный момент ролик собрал более 84 тысяч просмотров. Всего на Альбукаиша подписаны 1,9 миллиона человек.

Судя по Instagram шейха, кроме медведя в его домашнем зоопарке живут тигры, львы и другие животные.

Позже Хумайда разместил еще одно видео с места событий, на котором стоит рядом с поедающим яблоки медведем и держит в руках оторванную дверь.

: skeptik.com.ua

 

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