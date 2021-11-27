«Будет привлечен миллиард долларов». Зачем Зеленский анонсировал госпереворот 1-2 декабря

Пятичасовый телемарафон действующего президента больше всего удивил шокирующими намеками в адрес Рината Ахметова, пишет ДС.

За последние недели вокруг Владимира Зеленского и его офиса вспыхнуло столько скандалов, что количество уже переходит в качество. Это видно по негативной динамике рейтингов Зеленского и его партии «Слуга народа». Более того, на вечер 1 декабря назначено начало бессрочной акции протеста возле ОП. Чтобы не утратить инициативу, политтехнологи Банковой сочли нужным выпустить в информпространство самую тяжелую артиллерию — самого Зеленского. Ему пришлось более пяти часов участвовать в телешоу с журналистами, в ходе которого он старался развеять скандальный шлейф и создать себе имидж сильного политика.

Среди всего сказанного Зеленским нужно отметить несколько месседжей, которые будут важны для дальнейшего развития событий.

Захват Конституционного суда

В течение всего пресс-марафона Зеленский многократно напоминал журналистам по разным поводам: «Я президент», «Я имею право». Чувствовалось, что ему очень хотелось подчеркнуть свою силу. Это было одной из главных задач телешоу.

И первая сенсация, которой он удивил журналистов, была именно о том, что он усилил свою власть. Он сообщил о подписании указов о назначении двух судей Конституционного суда Украины. Напомним, 27 марта Зеленский издал указ, которым отменил указы о назначении судьями КСУ Александра Тупицкого и Александра Касминина. Этот указ оспорен в самом КСУ и в Верховном Суде, однако Зеленский, не дожидаясь судебных вердиктов, назначил новых судей вместо Тупицкого и Касминина.

Знающие люди говорят, что теперь Банковая может рассчитывать на послушное большинство в КСУ (с учетом всей той обработки, которой подверглись конституционные судьи в последние месяцы). Зеленский настолько доволен, что уже похвастался, какой вопрос может поступить на рассмотрение КСУ в скором времени. Это вопрос о переносе парламентских выборов на год.

Для Зеленского это очень важный вопрос. Согласно Конституции, очередные выборы президента должны состояться в последнее воскресенье марта пятого года полномочий нынешнего президента, то есть 31 марта 2024 г. А очередные выборы Верховной Рады — в последнее воскресенье октября пятого года полномочий нынешнего парламента, то есть 29 октября 2023 г. Это означает, что за полгода до президентских выборов Зеленский может утратить контроль над парламентом и, следовательно, над правительством. А тогда его шансы на второй президентский срок станут призрачными. Однако сейчас, признался Зеленский, «я считаю, что депутаты обратятся в КСУ, если они захотят, и тогда КСУ должен ответить». Очевидно, на Банковой рассчитывают, что КСУ перенесет парламентские выборы с октября 2023-го на октябрь 2024-го.

Дискредитация «Вагнергейта» и восхваление Ермака

Немалая часть телешоу была посвящена тому, чтобы максимально дискредитировать «Вагнергейт». Скандал о сорванной украинской спецоперации по поимке российских наемников-«вагнеровцев», воевавших против нас на Донбассе, вспыхнул еще в августе прошлого года. Он получил новое дыхание после расследования международной группы Bellingcat, обнародованного 17 ноября, и откровений экс-начальника ГУР МО Василия Бурбы программе «Свобода слова Савика Шустера» 19 ноября. Готовясь к пресс-марафону, политтехнологи Банковой придумали Зеленскому эшелонированную легенду, призванную не только дискредитировать украинскую спецоперацию, но и опустить в глазах телезрителей Бурбу. Комментируя слова Зеленского, основатель Bellingcat Элиот Хиггинс заявил, что ему «стыдно за эту пресс-конференцию» президента Украины.

В то же время президент постарался максимально поднять в глазах телезрителей руководителя своего офиса Андрея Ермака. Зеленский подчеркнул, что с Ермаком говорят руководители разведок разных стран, а также главы аппаратов разных президентов, и терять такого «мощного человека» он не намерен. Вообще же восхваление разнообразных заслуг Ермака стало фактически лейтмотивом общения Зеленского с журналистами.

Внутренняя угроза страшнее внешней

Напомним, что 21 ноября на Банковой прошла акция протеста, организованная «Рухом опору капітуляції» (РОК). Участники акции выдвинули ультиматум, чтобы Зеленский в 10-дневный срок уволил Ермака в связи с его возможной ролью в срыве спецоперации по поимке «вагнеровцев». Также РОК видит в руководителе ОП «узурпатора власти, который подмял под себя Верховную Раду и Кабмин, вернул в Украину типичное средневековье с фаворитизмом и непотизмом». Если ультиматум не будет выполнен, РОК пообещал начать на Банковой вечером 1 декабря бессрочную акцию протеста.

Именно поэтому Зеленский старался дискредитировать «Вагнергейт» и защитить Ермака. Банковой очень важно отпугнуть людей от акции, назначенной на 1 декабря.

В то же время, Зеленский опроверг предположения, что он ради срыва акции собирается ввести военное положение. По его словам, оснований для этого нет. «Мы в состоянии войны уже восемь лет. И вероятность широкомасштабной или продолжения мощной эскалации со стороны России или боевиков, поддерживаемых Российской Федерацией, может быть каждый день. Но считаю, что сегодня идет устрашение с некоторых площадок и СМИ, что завтра будет война», — подчеркнул он.

Похоже, на Банковой придумали другой способ для срыва акции протеста 1 декабря. Зеленский заявил, что как раз на эту дату в Украине готовится государственный переворот. «Я получил информацию, что в нашем государстве будет государственный переворот 1-2 декабря, — шокировал Зеленский журналистов и всех зрителей шоу. — У нас есть звуковая информация, где представители, скажем так, из Украины с представителями России, скажем так, обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине, что будет привлечен миллиард долларов и т.д.» Зеленский подчеркнул, что Ахметова «втягивают в войну против Украины».

Конечно, это не означает, что он тут поставил точку. Все только начинается. Масштаб телешоу 26 ноября отображает масштаб той угрозы, которую чувствуют в ОП.

По-видимому, именно в ближайшие дни пройдут интенсивные переговоры, по результатам которых станет ясно, кто по какую сторону политических баррикад. И где будут эти баррикады — только в информпространстве или еще и на Банковой.

ДОСЬЕ: Андрей Ермак: глава Офиса и «нянька» президента Украины

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