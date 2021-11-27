Новое германское правительство откроет страну для мигрантов, нелегалам разрешат официально работать

В Германии был опубликован текст коалиционного соглашения, в котором сообщается, что новое правительство планирует внести серьезные изменения в иммиграционную политику страны. В частности, речь идет об упрощении процедуры получения немецкого гражданства и о принятии закона о двойном гражданстве.

Сейчас претендент на гражданство Германии должен отказаться от своего первого гражданства, чтобы получить германское, поскольку двойное гражданство в стране запрещено. Кроме того, в Германии, как и во всей Европе, не действует «гражданство по праву земли». Это означает, что ребенок, родившийся в Германии, получает гражданство не автоматически, а только в том случае, если хотя бы один из родителей является гражданином этой страны или же проживал в Германии на законных основаниях не меньше восьми лет. Правительство пока что не собирается вводить «гражданство по праву земли», однако считает, что пяти лет законного пребывания хотя бы одного из родителей ребенка в стране достаточно, чтобы новорожденный мог получить гражданство.

Согласно плану нового правительства, страна разрешит двойное гражданство и облегчит правила натурализации в стране. Пересмотрены будут правила об обязательной сдаче экзамена по немецкому языку и культуре для получения германского гражданства. Смягчат также правила, регулирующие воссоединение семей беженцев, получивших статус в ФРГ. Для того чтобы получить гражданство, достаточно будет пяти лет проживания в Германии вместо восьми.

Правительство планирует послабления не только для претендентов на гражданство, но и для нелегальных мигрантов. Так, для них будет снят запрет на трудоустройство. Таким образом, даже те люди, которые нелегально находятся на территории страны, смогут официально устраиваться на работу. Это решение мотивировано тем, что люди, не имеющие возможности устроиться на работу, идут в криминал.

Эти планы вызвали серьезные споры в немецком обществе. Противники изменений считают, что еще большее упрощение иммиграции приведет к краху социальной сферы. Многие напоминают о том, что в Германии в последние годы участились нападения с применением холодного оружия, большинство этих нападений совершается выходцами с Ближнего Востока. Так, всего несколько недель назад в Германии мигрант арабского происхождения напал на пассажиров поезда с ножом.