Врач-сексолог назвал продукт, отказ от которого снижает потенцию

Стремление к здоровому образу жизни порой подталкивает людей к отказу от тех или иных продуктов. Но прежде, чем ограничивать свой рацион, лучше посоветоваться со специалистом, иначе результаты диеты могут оказаться нежелательными. Так, тотальный отказ от мяса может негативно повлиять на мужское здоровье и среди прочего привести к половой дисфункции, предупредил в интервью врач-сексолог, семейный психотерапевт, президент Профессионального объединения врачей-сексологов Евгений Кульгавчук.

“На половую жизнь человека влияет много факторов. Ограничение белка в рационе – фактор, снижающий мужской потенциал, как и другие патогенные факторы: курение, алкоголь, жесткие диеты, плохой сон. Отказ от мяса может привести к половой дисфункции, но говорить о том, что это будет решающий фактор, неправильно. Большое значение имеет половая конституция мужчины, и многие мужчины с сильной половой конституцией имеют неплохие сексуальные возможности, несмотря на наличие факторов, снижающих мужской потенциал”, – сказал он.

Евгений Кульгавчук добавил, что переизбыток мяса также вреден, поэтому можно устраивать, например, разгрузочные дни. Но в умеренном количестве животный белок необходим каждому мужчине, продолжил сексолог.

“Мясо – ценный продукт, содержащий холестерин, который принимает участие в синтезе тестостерона в клетках Лейдига, а также аминокислоту – лейцин, важную для наращивания и поддержания мышечной массы. Но употреблять слишком много мяса – вредно и плохо, это заболевания и сосудов, и сердечно-сосудистой системы в целом, и нарушения метаболизма. Например, в эрекции есть сосудистый компонент, и общее состояние сосудов тоже важно. Поэтому лучше остановиться на умеренном потреблении мяса. Кроме того, нужно помнить, что эректильная дисфункция часто бывает маркером расстройств сердечно-сосудистой и эндокринной системы”, – добавил Евгений Кульгавчук.

Врач уточнил, какой белок обязательно должен быть в рационе.

“Лучше выбирать мясо нежирное, диетическое, например, говядину или индейку. Жирные сорта хуже влияют на сосуды. Как врач-сексолог я также часто советую добавлять в рацион в качестве источника белка перепелиные яйца, они имеют более высокую биологическую ценность для мужчин, чем куриные”, – заключил Евгений Кульгавчук.

: storinka.com.ua