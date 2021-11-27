Блэк фрайдей

Захожу сегодня в каньон. Иду себе спокойно, никого не трогаю. Прохожу мимо какого-то магазина косметики. Ко мне подскакивает молодой человек:

— Вот, крем, совершенно бесплатно.

— Спасибо, — говорю. И собираюсь идти.

— А для глаз еще хотите?

— Ну, давайте, — говорю вяло, лишь бы отвязаться. Тут он моргает кому-то за стойкой, и меня уже окружают два молодых человека очень симпатичной наружности.

— Вот, — говорят, — присаживайтесь на стульчик. Вы о нас слышали?

Не успела я выдохнуть, как один меня уже фотографирует на телефон, другой быстренько смывает макияж с глаз.

— Сейчас мы продемонстрируем наш чудо-прибор против морщин на основе радиоволн. Вы знаете, что такое радиоволны?

— Слышала.

— Нет, это не те. Эти в воздухе, а наши — здесь, в этом чудо-аппарате. Вам сколько лет?

— Тридцать девять.

— Да? А выглядите моложе. Я бы больше тридцати семи не дал ни за что.

— Спасибо.

— Но у вас сейчас очень опасный период. Если не начнете использовать наш чудо-прибор, то уже скоро будете выглядеть на сорок девять. А там и на пятьдесят, ужас!

Второй печально кивает.

— Вот смотрите, я сейчас проведу вам процедуру совершенно бесплатно.

Не успеваю опомниться, он уже мажет крем, орудует на моем лице своим аппаратом, делает какие-то похлопывающие движения.

— Чувствуете тепло? Это все от радио.

— Я знаю, вы, русские, за собой очень следите, у меня мама русская. Ты хорошо одета, сумка у тебя дорогая. Тебе обязательно нужен этот прибор. Для поддержания имиджа.

— Слушайте, я ничего покупать не собираюсь… — пытаюсь сопротивляться из последних сил.

— Да никто и не говорит про покупки! Кто-то тебе сказал хоть слово про покупки? Да никогда в жизни! Мы же только о твоей красоте заботимся. Ну, смотри. У тебя круги под глазами, видишь?

— Нет.

— Скоро увидишь, — пообещал он. — Вообще крема не работают. Если кто скажет, что крем работает, сразу знай, что он тебе врет и хочет, чтобы ты этот крем купила. Работают только пластические операции и ботокс. Ты ботокс колешь?

— Нет.

— Вот и правильно! Вот это по-нашему! Не нужен тебе никакой ботокс. Зачем тебе ботокс, когда есть вот этот суперприбор!

Пока один возит прибором по лицу, второй показывает фотки мамы.

— Я тебе говорил, что у меня мама русская? Вот, смотри. Шестьдесят один год! Всего два месяца пользовалась аппаратом, и вот какой результат!

— Очень красивая мама…

— Ну все, мы закончили, — снова фотка, для закрепления результата. — Ну, ты видишь, что вышло? Сбросила лет десять, не меньше.

— Да я…

— Ну все, теперь ты, конечно, понимаешь, что аппарат надо брать. Тем более сегодня. Сегодня же БЛЭК ФРАЙДЭЙ, единственный день в году, когда такие сумасшедшие скидки. Вот смотри. Этот аппарат стоит две тысячи восемьсот. А только сегодня и только ради тебя я его продаю за тысячу восемьсот. На тысячу шекелей дешевле!!! Ты такое видела?

— Нет.

— Ну вот! Ты понимаешь, как тебе повезло?!!

— Ты, кстати, чем занимаешься?

— Книги пишу.

— Вау!!! Так у меня есть предложение еще получше. Давай я тебе отдам за тысячу шестьсот, а ты про нас напишешь? Идет?

— Нет, ребята. Не идет.

— Ты что, не понимаешь, от чего отказываешься? Таких цен больше не будет никогда! Это же только раз в году! И крема не работают, ты понимаешь?

— Понимаю. Но покупать не буду.

Выражение лиц молодых людей сразу меняется.

— Последний раз предлагаю, как сестре. Старшей. Ты меня на год старше, между прочим, как я выгляжу? Неплохо для своих лет, да? Так вот, как старшей сестре предлагаю: отдаю за полторы тысячи, и все. И платежи. Сколько хочешь? Восемнадцать?

— Нисколько не хочу. Спасибо, ребята, я пошла.

— Нет, ну я не сержусь, конечно, — доносится вслед. — Но ты совершаешь ошибку. Будешь выглядеть на все пятьдесят скоро!

— Не страшно, — отвечаю. — Пойду лучше радио послушаю.

— Да, и крем верни! — раздается следом. — Без аппарата он не работает!