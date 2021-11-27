Блэк фрайдей

Захожу сегодня в каньон. Иду себе спокойно, никого не трогаю. Прохожу мимо какого-то магазина косметики. Ко мне подскакивает молодой человек:
— Вот, крем, совершенно бесплатно.
— Спасибо, — говорю. И собираюсь идти.
— А для глаз еще хотите?
— Ну, давайте, — говорю вяло, лишь бы отвязаться. Тут он моргает кому-то за стойкой, и меня уже окружают два молодых человека очень симпатичной наружности.
— Вот, — говорят, — присаживайтесь на стульчик. Вы о нас слышали?
Не успела я выдохнуть, как один меня уже фотографирует на телефон, другой быстренько смывает макияж с глаз.
— Сейчас мы продемонстрируем наш чудо-прибор против морщин на основе радиоволн. Вы знаете, что такое радиоволны?
— Слышала.
— Нет, это не те. Эти в воздухе, а наши — здесь, в этом чудо-аппарате. Вам сколько лет?
— Тридцать девять.
— Да? А выглядите моложе. Я бы больше тридцати семи не дал ни за что.
— Спасибо.
— Но у вас сейчас очень опасный период. Если не начнете использовать наш чудо-прибор, то уже скоро будете выглядеть на сорок девять. А там и на пятьдесят, ужас!
Второй печально кивает.
— Вот смотрите, я сейчас проведу вам процедуру совершенно бесплатно.
Не успеваю опомниться, он уже мажет крем, орудует на моем лице своим аппаратом, делает какие-то похлопывающие движения.
— Чувствуете тепло? Это все от радио.
— Я знаю, вы, русские, за собой очень следите, у меня мама русская. Ты хорошо одета, сумка у тебя дорогая. Тебе обязательно нужен этот прибор. Для поддержания имиджа.
— Слушайте, я ничего покупать не собираюсь… — пытаюсь сопротивляться из последних сил.
— Да никто и не говорит про покупки! Кто-то тебе сказал хоть слово про покупки? Да никогда в жизни! Мы же только о твоей красоте заботимся. Ну, смотри. У тебя круги под глазами, видишь?
— Нет.
— Скоро увидишь, — пообещал он. — Вообще крема не работают. Если кто скажет, что крем работает, сразу знай, что он тебе врет и хочет, чтобы ты этот крем купила. Работают только пластические операции и ботокс. Ты ботокс колешь?
— Нет.
— Вот и правильно! Вот это по-нашему! Не нужен тебе никакой ботокс. Зачем тебе ботокс, когда есть вот этот суперприбор!
Пока один возит прибором по лицу, второй показывает фотки мамы.
— Я тебе говорил, что у меня мама русская? Вот, смотри. Шестьдесят один год! Всего два месяца пользовалась аппаратом, и вот какой результат!
— Очень красивая мама…
— Ну все, мы закончили, — снова фотка, для закрепления результата. — Ну, ты видишь, что вышло? Сбросила лет десять, не меньше.
— Да я…
— Ну все, теперь ты, конечно, понимаешь, что аппарат надо брать. Тем более сегодня. Сегодня же БЛЭК ФРАЙДЭЙ, единственный день в году, когда такие сумасшедшие скидки. Вот смотри. Этот аппарат стоит две тысячи восемьсот. А только сегодня и только ради тебя я его продаю за тысячу восемьсот. На тысячу шекелей дешевле!!! Ты такое видела?
— Нет.
— Ну вот! Ты понимаешь, как тебе повезло?!!
— Ты, кстати, чем занимаешься?
— Книги пишу.
— Вау!!! Так у меня есть предложение еще получше. Давай я тебе отдам за тысячу шестьсот, а ты про нас напишешь? Идет?
— Нет, ребята. Не идет.
— Ты что, не понимаешь, от чего отказываешься? Таких цен больше не будет никогда! Это же только раз в году! И крема не работают, ты понимаешь?
— Понимаю. Но покупать не буду.
Выражение лиц молодых людей сразу меняется.
— Последний раз предлагаю, как сестре. Старшей. Ты меня на год старше, между прочим, как я выгляжу? Неплохо для своих лет, да? Так вот, как старшей сестре предлагаю: отдаю за полторы тысячи, и все. И платежи. Сколько хочешь? Восемнадцать?
— Нисколько не хочу. Спасибо, ребята, я пошла.
— Нет, ну я не сержусь, конечно, — доносится вслед. — Но ты совершаешь ошибку. Будешь выглядеть на все пятьдесят скоро!
— Не страшно, — отвечаю. — Пойду лучше радио послушаю.
— Да, и крем верни! — раздается следом. — Без аппарата он не работает!