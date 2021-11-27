Софія Ротару з’явилася на публіці у вбранні за 100 тисяч гривень

Нещодавно Софія Ротару виступила на корпоративі в Німеччині, який спровокував чимало обговорень у мережі. Так, спочатку тривогу шанувальників викликало здоров’я співачки – вона насилу тримала мікрофон. Втім, не залишився без уваги і образ артистки, в якому вона тоді з’явилася перед гостями.

Про це пише novyny.live.

Ротару з’явилася на публіці у вбранні за 100 тисяч гривень

Так, повідомляється, що в мережі розкритикували образ знаменитості, назвавши його “бабусиним”. Крім того, деякі припустили, що у артистки не вистачає грошей на нове вбрання. Однак дизайнерка Аніка Керімова з негативними коментарями абсолютно незгодна.

“Не думаю, що у Софії Михайлівни – фінансові проблеми. Судячи з того, як вона виглядала на даному виступі, проблем з грошима у неї точно немає. Концертне вбрання зроблене з дуже модної на сьогоднішній день жакардової тканини. Повірте, коштує таке вбрання недешево”, – переконана Керімова.

За словами експертки, вартість такого аутфіта становить близько 300 тисяч рублів (приблизно 107 тисяч гривень):

“Костюм Ротару – ручної роботи, а це означає, що ціна зростає в рази. Думаю, за нього співачка віддала в районі трьохсот тисяч рублів. Але ніяк не менше. Якщо його в інтернеті називають “бабусиним”, то мені б дуже хотілося, щоб всі наші бабусі могли дозволити собі такі вбрання”.

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Публикация от София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official)