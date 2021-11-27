В Україні змінили податок на автомобіль

В Україні наступного року зміниться податок на авто.

Платити його потрібно щорічно і лише один раз.

Нові норми передбачені законопроектом №5600, який незабаром у другому читанні приймуть депутати Верховної Ради.

У цьому випадку податок потрібно сплачувати за авто, вартість яких становить від 200 мінімалок (з 2022 року – 1, 3 млн. грн.), а вік не перевищує 5 років.

Ставка транспортного податку становитиме 25 тисяч гривень за кожний автомобіль. У разі зміни закону сплачувати податок потрібно буде не лише за елітні авто, а й за нові машини середнього класу.

Крім того, якщо ж не сплатити такий податок упродовж 60 днів, сума зростатиме.

Якщо заплатити за перші 90 днів – плюс 10% до штрафу; після 90 днів – 20%. А втомобилем або інше майно можуть заарештувати (так званий податкова застава).

: Новости Ю