Австралієць побудував весільний майданчик за допомогою комбайнів

Наречений із Центрального Квінсленду (Австралія) побудував місце для проведення весільної урочистості із шести комбайнів та брезенту.

Про це пише farmweekly.com.

Фахівець із точного землеробства Кінгслі Вандерсі з Емеральда позичив комбайни John Deere у місцевих жителів. Весільну вечірку влаштували в серпні у Старому форті Рейнворт неподалік Спрінгсура для 120 гостей.

Головним критерієм підбору сільгоспмашин був зелений колір. Адже його дід Гордон Вандерсі — засновник компанії Vanderfield.

Хоча Кінгслі Вандерсі працює в компанії Vanderfield Emerald і спланував цю подію за місяць, спроба знайти вільні комбайни під час збирання врожаю виявилася нелегкою.

«‎Я звернувся до кількох сервісів і до друзів. За тиждень до весілля у нас вийшла з ладу одна машина, і я в шаленому темпі намагався дістати шосту, але, на щастя, один із місцевих хлопців дуже допоміг нам. Ми не були впевнені, що все вийде до самого дня перед весіллям, але ми впоралися»

Кінгслі Вандерсі – фахівець із точного землеробства

Колишній начальник та два місцевих підрядники змогли надати йому чотири комбайни John Deere S770, один S670 та один S780.

Команді знадобилося майже два дні, щоб розставити комбайни по три в ряд і закріпити брезент на витягнутих шнеках. Столи та стільці було перенесено на місце за день до церемонії.

: traktorist.ua