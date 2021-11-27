В Великобритании из-за шторма остались без света десятки тысяч домов

Шторм «Арвен», принесший на северо-восточное побережье Великобритании порывистый ветер и снег с дождем, нарушил систему электроснабжения в прибрежных районах Англии и Шотландии.

По сообщению агентства «Рейтер», минувшей ночью из-за урагана без электроэнергии остались десятки тысяч домохозяйств.

Максимальная скорость ветра в некоторых районах, оказавшихся во власти урагана, достигала 125 км/ч, из-за снежных заносов и гололеда перекрыты многие автотрассы, что затрудняет ремонтные работы по восстановлению электросетей.

По сообщению телеканала BBC, в Северной Ирландии во время шторма погиб мужчина. Его насмерть придавило рухнувшим деревом.

Накануне власти Великобритании объявили на северо-востоке страны красный (самый высокий) уровень метеорологической угрозы. Жителям этих районов власти категорически не рекомендовали покидать свои дома до понедельника. За выходные, по прогнозу синоптиков, шторм должен утихнуть.