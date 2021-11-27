Директор шахты «Листвяжная», в которой погибли десятки человек, не признал своей вины в суде

Директор шахты, в которой погибли сорок шесть шахтеров и пятеро спасателей, не признал свою вину в зале суда. Ему предъявили обвинения в нарушении техники безопасности на опасных производственных объектах, повлекшим смерть двух или более лиц. Помимо директора шахты, Сергея Махракова, были задержаны также его первый заместитель Андрей Молостов и начальник участка Сергей Герасименок. Уголовные дела возбудили против главных государственных инспекторов Беловского территориального отдела Сибирского управления Сергея Винокурова и Вячеслава Семыкина по статье «халатность». Следствие утверждает, что инспекторы в ноябре составили акты о проверке шахты, но на самом деле ничего проверено не было.

Прокуратура потребовала от суда продлить содержание под стражей директора шахты «Листвяжная» Сергея Махракова из-за опасений, что он может сбежать, скрыть улики или повлиять на свидетелей. В результате заседания по избранию меры пресечения, суд удовлетворил ходатайство, продлив содержание под стражей Махракова на два месяца.

Сам директор в суде утверждал, что сбежать не он не может и не собирается: «Я родился в Кузбассе, работаю с 2013 года, находясь в Кемерово, повлиять на следствие не смогу, сбежать я не смогу, как я буду людям в глаза смотреть». Впрочем, свою вину в случившемся директор отрицает наотрез. Махракову грозит до семи лет тюремного заключения.

Авария на шахте «Листвяжная» произошла утром 25 ноября. Изначально сообщалось о задымлении, однако позже стало ясно, что речь идет о метановом взрыве. 53 человека, среди которых горняки и спасатели, находятся в больнице с травмами различной степени тяжести, 46 шахтеров и пятеро спасателей погибли. Изначально объявили имена шестерых погибших спасателей, однако позже один из тех, кого объявили мертвым, самостоятельно выбрался из шахты и был госпитализирован.