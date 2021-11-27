ЧП на заводе боеприпасов в Дзержинске: цех взрывается, рушится, горит

В городе Дзержинске Нижегородской области России на заводе по производству боеприпасов произошло несколько взрывов, после которых начался пожар.

«В двухэтажном производственном кирпичном здании цеха, где производят октоген, на ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова» произошло четыре взрыва с последующим обрушением и пожаром на площади 900 квадратных метров», — приводит сообщение экстренных служб Российское информационное агентство «Новости».

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В МЧС уточнили, что работники завода переведены в безопасное место. Подъезды к предприятию блокированы полицией. Пока известно о двух пострадавших, они госпитализированы. Исполняющий обязанности министра МЧС Александр Чуприян вылетел в Дзержинск.

Предыдущее подобное ЧП произошло 22 октября в Рязанской области в цехе компании «Разряд», которая производит взрывчатку. Тогда погибли все 17 человек, находившиеся на производстве в момент происшествия.

25 ноября в России погибли 52 человека в образцово-показательной шахте.