Рідкісного глибоководного монстра викинуло на пляж у США (фото)

Рибу дуже рідко можна побачити на поверхні океану

На березі Тихого океану в Каліфорнії, США, знайшли рибу, що зазвичай мешкає на великих глибинах і рідко виявляється на поверхні.

Про це повідомляє Indiatimes.

Рідкісна риба на березі США

Рибу знайшов Джей Бейлер – каже, що гуляв по пляжу близько 16:40. У суботу, 13 листопада, і побачив на пляжі дивний предмет.

Риба чорного кольору з дуже гострими зубами і “вудкою” на голові, що служить глибоководним мешканцям ліхтарем, лежала з роззявленою пащею на березі зони державного парку Крістал-Коув в Лагуна-Біч, що в Сан Дієго.

За словами фахівців, швидше за все це риба-футбольний м’яч (Footballfish). Вони додали, що її дуже рідко можна побачити на поверхні океану, тому невідомо, як риба опинилася на березі.

Її забрали для вивчення у дослідницьких та освітніх цілях. Тепер вчені зможуть дізнатися більше про ці глибоководні істоти.

Риба-футбольний м’яч — один із більш ніж 200 різновидів риб-удильників, мешкає на глибинах більше одного кілометра. Названа риба так через те, що її тіло у воді може досягати ідеально кулястої форми. Великий рот риби здатний всмоктувати та ковтати жертву розміром, як її тіло.

: novyny.live