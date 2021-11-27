Вова Остапчук зняв нову пародію на Олю Фреймут

Український шоумен і ведучий Вова Остапчук обожнює розіграші та пародії. Особливо гарно йому вдаються скетчі, натхненні діяльністю Олі Фреймут.

Цього разу Вова вирішив постібатися над порадою експертки з етикету щодо поцілунків при зустрічі. Смішним відео чоловік поділився в себе в Instagram.

Дивіться також: Брітні Спірс запостила в Instagram фото українського кота-блогера.

Спочатку можна побачити оригінальний ролик, створений Фреймут, а потім кадри змінюються на стьобну версію Остапчука, яку він створив у парі з дружиною Крістіною.

Якщо в своєму відео Оля рекомендує лише робити вигляд, що ти цілуєш людину в щічку в якості привітання, то в ролику Вови геть інша порада. Яка саме – дізнаєшся після перегляду!

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Vladimir Ostapchuk (@vova_ostapchuk)

: mega-music.pro