На Київщині зіткнулися три автомобілі: до лікарні госпіталізували п’ятьох людей

Вчора, 26 листопада, на 35 км автодороги Київ — Чернігів одночасно зіткнулися кілька автівок.

Про це “Оперативній Україні інфо” повідомили у відділі комунікації патрульної поліції Києва.

За попередньою інформацією, аварія сталася близько 21-ї години. На автодорозі зіткнулись три автомобілі Chevrolet, Volkswagen та Hyundai.

Уламки від автівок розкидало на кілька метрів. На фото видно, що ДТП, ймовірно, сталося через недотримання дистанції. Найбільше ушкоджень зазнала автівка чорного кольору, яка опинилися між двома іншими автомобілями.

Відомо, що унаслідок ДТП постраждали п’ятеро людей. Їх госпіталізували до лікарні.

Наразі правоохоронці встановлюють усі деталі та обставини ДТП.

“Оперативна Україна інфо” звертається до водіїв з проханням дотримуватись ПДР, бути уважними, керувати транспортом у захисному мотошоломі (якщо ви водій мототранспорту), та в жодному разі не сідати за кермо напідпитку.

: oukr.info