Глава Всемирной медицинской ассоциации о новом штамме: «Заразный, как Дельта, и опасный, как Эбола»

Новый штамм коронавируса, который вчера получил название «омикрон», по опасности сравнили с вирусом, вызывающим лихорадку Эбола.

«Мы не должны давать вирусу шанс мутировать, предотвращая возможное заражение. Новый «южноафриканский» вариант — хороший пример. Мы пока ничего не знаем о его опасности, но, похоже, он быстро распространяется. Я очень обеспокоен тем, что он может стать таким же заразным, как «дельта», и таким же опасным, как эбола», — сказал Ульрих Монтгомери, президент Всемирной медицинской ассоциации.

По его словам, человечество в целом недооценило опасность коронавируса, сравнивая его с вирусом гриппа. «Теперь мы знаем, что нам придется вакцинировать население еще долгие годы», — сказал он.

Напомним, вчера Всемирная организация здравоохранения внесла новый штамм в список «вызывающих тревогу». Ранее в этом перечне появились британский штамм «альфа», южноафриканский «бета», бразильский «гамма» и индийский «дельта».

Сегодня директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан отметил, что коронавирус будет продолжать быстро распространяться по мере того, как общества будут возвращаются к социальному общению и мобильности.