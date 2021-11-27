Водіям в Україні готують нові покарання: кому вони загрожують

На водіїв чекають нові покарання. В парламенті зареєстровано одразу декілька проєктів законів, які посилюють відповідальність водіїв за порушення правил дорожнього руху, повідомляє видання CarDiagram.

Треба відзначити, що всі без виключення проєкти законів стосуються аварій з важкими наслідками – загиблими або постраждалими. Депутати хочуть посилити кримінальну відповідальність водіїв, які стали винуватцями загибелі або інвалідності інших людей.

Якщо ці закони будуть прийняті, то за ДТП з загиблими можна буде отримати до 15 років позбавлення волі та навічно втратити право управляти автомобілем.

Проєкт закону №1

Загалом на повістці три законопроєкти. Перший проєкт закону – №6240. Документ передбачає наступне.

Винуватцю ДТП з загиблими чи тяжкими травмами «світитиме»:

від п’яти до восьми років (зараз від трьох до восьми років) ув’язнення;

позбавлення права керувати транспортними засобами терміном від трьох до п’яти років (зараз до трьох років).

За порушення правил дорожнього руху з кількома загиблими з вини порушника:

від восьми до 12 років (зараз від п’яти до 10 років);

позбавлення права керувати транспортним засобом довічно.

За скоєння ДТП у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, що спричинило смерть, пропонується:

позбавляти волі на строк від восьми до 12 років (зараз від 5 до 10 років);

позбавлення права керувати транспортним засобом довічно.

Якщо жертв більше:

позбавлення волі від 12 до 15 років (зараз від семи до 12 років);

позбавлення права керувати транспортним засобом довічно.

Проєкт закону №2

Другий проєкт закону – №6240-1. У документі сказано: якщо порушення спричинило смерть людини або завдало тяжкого тілесного ушкодження – винуватець отримує від семи до 12 років в’язниці з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном від п’яти до семи років.

Проєкт закону №3

Третій проєкт закону – №6240-2 – передбачає за порушення ПДР, що призвели до смерті або тяжких тілесних ушкоджень, позбавлення волі терміном від п’яти до восьми років із позбавленням права керувати транспортним засобом на п’ять років.

Що чекає на водіїв у 2022 році

Також вже у 2022 році на водіїв чекає тотальний контроль. І це зовсім не перебільшення, адже автомобілістів чекають наступні нововведення:

повернення обов’язкового техогляду;

нові «розумні» камери, які фіксуватимуть не тільки перевищення швидкості;

нові комплекси, які зможуть розпізнавати обличчя водіїв;

можливе довічне вилучення водійського посвідчення.

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