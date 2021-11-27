В американскую библиотеку вернули книгу, выданную 110 лет назад

В публичную библиотеку Карнеги Бойсе в городе Гарден-Вэлли (округ Бойсе, штат Айдахо) вернули книгу, которую взяли почитать еще 8 ноября 1911 года, сообщает местный новостной канал Idaho News 6.

Она называется “Новые хроники Ребекки” и является продолжением романа “Ребекка с фермы Саннибрук” авторства Кейт Виггин. Ее случайно нашли после того, как кто-то выбросил роман в Гарден-Вэлли, после чего и передали в библиотеку.

По словам помощницы библиотекаря Энн Мари Мартин, библиотека внесла эту книгу в свой реестр еще в 1907 году. В заведении есть более старые фолианты, но именно этот роман, “пропадавший” где-то столько лет, удивил сотрудников. Книга отлично сохранилась: ее страницы по-прежнему четкие, слова разборчивы, а изображения кристально четкие.

“Она в очень хорошей форме. Я думаю, что состояние будет от очень хорошего до отличного”, – сказала Мартин.

Внутри книги есть надпись: “Книги могут храниться две недели без продления, если не указано иное. За просроченные книги налагается штраф в размере двух центов в день”. За опоздание с возвратом на более чем 40 000 дней, если бы в библиотеке по-прежнему действовала та же политика оплаты за просрочку, тот, кто ее взял, должен был бы выплатить свыше $800 долларов, но правила библиотеки в отношении просроченных платежей изменились.

Мартин уточнила, что изначально эта книга стоила полтора доллара, поэтому пеня за просрочку начислялась бы, исходя из этой суммы.

“Мы никогда не взимаем больше, чем стоимость книги”, – подчеркнула она.

“Новые хроники Ребекки” сегодня оцениваются в $5, и их можно купить в Интернете. В библиотеке книга будет храниться в комнате истории, чтобы посетители могли посмотреть и почитать ее. Вынести книгу из библиотеки теперь нельзя.

“Если только кто-то не захочет выйти вперед и сказать: “Эй, это была моя бабушка, она куда-то переехала и всегда смущалась, что не вернула эту книгу или что-то в этом роде”. Было бы здорово, если бы мы могли узнать, что произошло, но, тем не менее, иногда в истории есть просто загадки”, – уточнила сотрудница библиотеки.

: golos.ua