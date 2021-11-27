Від холестерину і для довголіття: чим корисна вівсянка

Один з найвідоміших варіантів сніданку – вівсянка. Однак не всі знають про її справжню користь.

Як повідомляє Stylecraze, вівсянка багата багатьма корисними речовинами. При цьому вона може стати в нагоді не тільки для догляду за здоров’ям, але і зовнішнім виглядом – наприклад, волоссям і шкірою. Справа в тому, що часто на основі вівсяних пластівців роблять маски і крему. Чим же корисна вівсянка?

Від холестерину

Овес містить клітковину, звану бета-глюканом. Вона допомагає знизити рівень “поганого” холестерину, не впливаючи на рівень “хорошого”.

Згідно з одним австралійським дослідженням, вівсяне волокно більш ефективно знижує рівень холестерину, ніж пшеничне. У дослідженні також вказується, що вівсянка або висівки дійсно можуть знизити ризик серцево-судинних захворювань. А це, як мінімум, те, що необхідно для довголіття.

Набір з 12 досліджень за участю понад 800000 чоловік показав, що щоденний прийом великої миски вівсянки може знизити ризик смерті від раку на 20%. Споживання клітковини також здатне знизити ризик раку кишечника, стверджують вчені.

: ukrhealth.net