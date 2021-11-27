Пожилой гинеколог объявил свою сперму целебной и активно «лечил» пациенток от рака и коронавируса

В Италии расследуется дело 60-летнего гинеколога Джованни Миньелло, который объявил свою сперму целебной и таким образом соблазнял пациенток. Врач убеждал женщин, что может избавить таким альтернативным методом от вируса папилломы, излечить от рака и привить иммунитет от коронавируса, пишет британский таблоид «Дейли мейл».

На данный момент известно как минимум о 15 женщинах, которые согласились на секс с врачом в «лечебных целях». О шалостях Миньелло стало известно благодаря журналистскому расследованию.

Чтобы вывести гинеколога на чистую воду, журналисты подослали к нему актрису, притворявшуюся больной. Ей врач тоже начал рассказывать о подвластных ему «чудесах», и когда он уже был готов приступить к делу, в кабинет ворвались корреспонденты с камерами.

В свое оправдание врач заявил, что за 40-летнюю практику вылечил сотни женщин, а «новый способ» врачевания применялся по обоюдному согласию. Сейчас Миньелло не практикует ни альтернативного, ни традиционного лечения – он ушел в отставку.