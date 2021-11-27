Дзідзьо пригадав, як одного разу став жертвою шахраїв

Популярний український артист Дзідзьо вирішив розповісти, як одного разу став жертвою шахраїв. За словами виконавця, в нього попросили чималу суму грошей на лікування дитини. Чоловік не зміг відмовити, тому відразу переказав кошти.

Дзідзьо зізнався, що ним довгий час маніпулювали прихильники. Спочатку вони просили одну суму грошей, а через деякий час вдвічі більшу.

Дзідзьо заявив, що йому не було жалко віддати гроші на лікування дитини. Однак, коли він дізнався, що став жертвою шахраїв, то неабияк обурився.

З того моменту артист вирішив більше нікому не позичати грошей. Такими подробицями зірка українського шоу-бізнесу поділився у програмі “Зірковий шлях”.

А ще Дзідзьо зізнався, що шахраї, які його обдурили, були чоловіку дуже близькі. Після такої неприємної історії артист взагалі перестав довіряти людям.

Фоловери зізнались, що таке зізнанням їх дуже спантеличило. Вони побажали чоловіку більше не опинятись в подібних ситуаціях. Також не так давно Дзідзьо відверто розповів, чи зраджував своїй колишній дружині з Олею Цибульською.

: wona.com.ua