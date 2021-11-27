Ірина Горова вперше розповіла про нові стосунки

Ірина Горова вперше заговорила про нові стосунки після розлучення з Потапом. Про нового коханого бізнеследі розповіла в інтерв’ю Маші Єфросиніної.

Колишня дружина Потапа рідко говорить про особисте життя та романтичні стосунки, але цього разу вона вирішила зробити виняток. Так, Горова зізналася, що зараз полягає у відносинах і вперше за довгі роки почувається щасливою.

Продюсер не зізналася, ким є її коханий, але наголосила, що статус незаміжньої її повністю влаштовує. Горова розповіла, що тільки недавно почала приділяти увагу собі, стала самодостатньою та щасливою людиною.

“Я в таких відносинах, які в тому ідеальному стані, про який можна тільки мріяти. Це коли за рік ти жодного разу не занервувала. Ось загалом! Форму не викладатимемо, але це прямо та форма, яка, мені здається, не може бути у 20 років, не може бути в 30. Це якісь зрілі стосунки, коли ти не нервуєш. Не знаю, може, це у мене такий досвід був, що я весь час нервувала”, — зізналася Ірина Горова.

: bilshe.com