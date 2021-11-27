«Омикрон» меняет правила въезда в Великобританию: ПЦР-тесты, маски, изоляция

После появления нового штамма коронавируса в Великобритании водятся новые правила въезда в страну. Об этом рассказал британский премьер-министр Борис Джонсон на сегодняшней пресс-конференции.

Теперь въезжающие должны в обязательном порядке сдавать ПЦР-тесты и соблюдать самоизоляцию до получения отрицательного результата. Обязательная изоляция также вводится для всех контактировавших с людьми, у кого подозревается заражение штаммом «омикрон». Для них изоляция продлится 10 дней независимо от статуса вакцинации.

Джонсон отметил, что не хочет закрывать границы, поскольку это только замедлит распространение нового штамма, но не остановит его.

Кроме того, в целом в стране возвращается масочный режим в магазинах и общественном транспорте.

После конференции Джонсона профессор Университетского колледжа Лондона и член научно-консультативная группа по чрезвычайным ситуациям в стране (SAGE) Сьюзан Мичи раскритиковала премьера за слишком мягкие меры предосторожности.

«Мы должный действовать на опережение. Мы должны извлечь уроки из ошибок, которые сделали в прошлом. Помимо плана Б-лайт, у нас должен быть план Б+», — сказала она.

Накануне из-за «омикрона» Лондон ограничил авиасообщение с ЮАР, Зимбабве, Намибией, Ботсваной, Лесото и Эсватини.