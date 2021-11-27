Інфекції грудної клітини: основні симптоми

Поряд із кашлем інфекції грудної клітини часто супроводжуються іншими симптомами.

Кашель як симптом. Він є найпоширенішою ознакою інфекцій грудної клітини. Сухий непродуктивний кашель може вказувати на коронавірусне захворювання COVID-19, але також може бути симптомом бронхіту.

Бронхіт. У його випадку кашель може бути сухим або з виділенням мокротиння. Поряд із кашлем бронхіт часто супроводжується іншими симптомами – виникають біль у горлі, закладений ніс, головний біль, спалахи високої температури, втрата енергії, задишка. При гострому бронхіті ці явища можуть зберігатись до трьох тижнів.

Пневмонія. Статистично пневмонія найчастіше зустрічається у зимові місяці. На виникнення цього захворювання, що характеризується запаленням легеневих тканин, вказують біль у грудях, що загострюються при диханні і русі, грипоподібні симптоми, що з’являється при кашлі кров.

Уточнювати характер інфекції, що виникла у грудній клітині, повинен завжди лише лікар. Вірусні та бактеріальні захворювання вимагають лікування різними препаратами, серед яких – антибіотики.

: Новости Ю